Precipita da una decina di metri è gravissimo

Lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 8, i soccorritori sono intervenuti in via Gramsci a seguito di un incidente. Un giovane è caduto da circa dieci metri e si è finito in una grata, risultando in condizioni gravissime. Le operazioni di soccorso sono in corso per prestare assistenza e stabilizzare la situazione.

Intervento dei soccorritori in via Gramsci. Da chiarire la dinamica. Il paziente è stato intubato Soccorsi in azione dalle 8 di lunedì 26 gennaio 2026 in via Gramsci per un 41enne, caduto da un'altezza di poco meno di 10 metri e finito in un'intercapedine nel parcheggio sotterraneo. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, polizia locale, auto medica Golf 3 e un'ambulanza della Croce Bianca. Mentre i vigili del fuoco provvedevano a recuperare il ferito, il personale del 118 ha avviato le operazioni per intubarlo. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo sarebbe entrato durante la notte da un accesso vietato, scavalcando una transenna.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Un operaio di 23 anni di Ferrara è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un lucernario a circa 10 metri di altezza.

