Giovedì 16 aprile, alle ore 19, la Delegazione di Arezzo di Fondazione Umberto Veronesi si riunirà presso una sede locale. L’evento riguarda la presentazione del progetto “Il Pomodoro per la ricerca®”, che promuove un prodotto in barattolo riciclabile, definito buono e sano. La delegazione è guidata da Laura Carlini. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolgerà nella città di Arezzo.

Arezzo, 9 aprile 2026 – Giovedì 16 aprile la Delegazione di Arezzo di Fondazione Umberto Veronesi, guidata da Laura Carlini, sarà presente dalle 19.00 alle 21.00 presso il negozio Lapini in Corso Italia, 70, ad Arezzo, per l’evento di raccolta fondi con degustazione di schiacciate e vellutata al pomodoro e di olio del Podere Ortica a conclusione della nona edizione de “Il Pomodoro per la ricerca®. Buono, sano e in barattolo riciclabile ”. Questa iniziativa di Fondazione Veronesi, che si svolge in tutta Italia grazie alla mobilitazione di numerosi volontari, raccoglie fondi per finanziare la ricerca e la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Il Pomodoro per la ricerca®. Buono, sano e in barattolo riciclabile”

Presentazione di "Viaggio intorno al pomodoro”: il libro che finanzia la ricerca sui tumori pediatrici"Viaggio intorno al pomodoro” di Sarah Pellizzari Rabolini è un albo illustrato da Clara Leonardi che racconta la storia di uno degli alimenti più...

Ictus, ecco come l’emisfero sano del cervello influenza la ripresa: la ricerca rivoluzionaria(Adnkronos) – Dopo un ictus l'attenzione si concentra sulla porzione di cervello direttamente colpita dalla lesione, dove i neuroni sono rimasti...

Il pomodoro per la ricerca contro i tumori pediatrici - servizio di @askanews

Temi più discussi: Tumori pediatrici, torna a Ponte Milvio il Pomodoro per la ricerca; Il pomodoro per la ricerca; Il Pomodoro per la ricerca 2026, il 18-19 aprile raccolta fondi per l’oncologia pediatrica; Fondazione Umberto Veronesi assegna la bandiera azzurra alla scuola G. B. Cavalcaselle di Legnago.

Il Pomodoro per la ricerca®. Buono, sano e in barattolo riciclabileGiovedì 16 aprile la Delegazione di Arezzo di Fondazione Umberto Veronesi, guidata da Laura Carlini, sarà presente dalle 19.00 alle 21.00 presso il negozio Lapini ... lanazione.it

Il Pomodoro per la Ricerca 2026, a Lecce e provincia la solidarietà per l’oncologia pediatricaIl 18 e 19 aprile scegli i pomodori della Fondazione Umberto Veronesi: un gesto concreto per sostenere la ricerca sulle cellule CAR-T e curare il neuroblastoma. leccenews24.it

Tubetti cotti nel sugo Ingredienti per 4 persone 420 g di pasta 750 ml di passata di pomodoro Acqua bollente q.b. 2 cucchiai di olio evo 5-6 foglie di basilico 1 spicchio d’aglio 1 pezzetto di cipolla Sale q.b. Scorzette di parmigiano (facoltative) Peperoncino q.b. - facebook.com facebook