Prende a testate e pugni la porta del pronto soccorso a Monza e ferisce gli infermieri | 33enne arrestato

Un uomo di 33 anni ha preso a testate e pugni la porta del pronto soccorso all’ospedale San Gerardo di Monza. Quando gli infermieri sono intervenuti per fermarlo, lui ha reagito ferendo due di loro. I carabinieri sono arrivati e l’hanno arrestato sul posto.

I carabinieri hanno arrestato un 33enne a Monza dopo che aveva colpito la porta del pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo e ferito 2 infermieri che avevano provato a fermarlo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Un episodio di violenza si è verificato al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, lunedì 12 gennaio.

Un uomo di 33 anni ha creato il caos al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo.

