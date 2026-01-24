Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver tentato di sfuggire a un controllo della Polizia in corso Novara. Durante l’inseguimento fino a via Bologna, è stato fermato con tre involucri di cocaina. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga nella zona.

In corso Novara un uomo tenta di scappare a piedi per evitare il controllo: inseguimento fino a via Bologna, dove viene bloccato con tre involucri di cocaina. NAPOLI – Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 37enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, impegnati in un servizio di controllo del territorio, stavano transitando in corso Novara quando hanno notato un uomo a bordo di uno scooter. Alla vista della pattuglia, il 37enne ha parcheggiato il mezzo e ha tentato di allontanarsi rapidamente a piedi, nel chiaro intento di evitare il controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli, fugge allo stop della Polizia: 37enne arrestato con cocaina

Leggi anche: Beccato con dosi di crack, cocaina e hashish: 37enne arrestato

Leggi anche: Napoli Pianura: minaccia e maltratta la sorella, arrestato 37enne dalla Polizia di Stato

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

SCAPPA DAI CARABINIERI CON UN BMW, INSEGUIMENTO IN DIRETTA!

Torna il duello Marotta-Conte: «il Napoli è nettamente favorito, è campione e ha fatto investimenti importanti» Mentre Chivu quasi fugge e dice che non gli interessano le parole di Conte, Marotta replica: «Conte è un bravo allenatore e un bravo comunicatore, s - facebook.com facebook