Operazioni ad ' Alto Impatto' nel Foggiano | 37 persone arrestate in un mese

Nel Foggiano, durante l'ultimo mese, la Polizia di Stato ha effettuato operazioni ad alto impatto che hanno portato all’arresto di 37 persone. Le operazioni sono state svolte con il supporto delle forze di polizia e delle polizie locali, che hanno garantito controlli straordinari sul territorio provinciale. Le attività hanno coinvolto diversi quartieri e zone sensibili della provincia.

La Polizia di Stato continua a garantire servizi ad alto impatto e di controllo straordinario del territorio sull’intero territorio provinciale, con il fondamentale contributo delle altre forze di polizia e delle polizie Locali.In quest’ottica e con l’obiettivo di effettuare un’attenta opera di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Gennaio ad ‘Alto Impatto’ nel Foggiano: identificate 13574 persone, 17 arresti e 27 denunceLe attività operative si sono concentrate nelle aree sensibili, in particolare nelle zone più frequentate da giovani e interessate dal fenomeno della... Alto Impatto della Polizia nel Foggiano: 28 arresti in un meseLe attività si sono concentrate nelle aree sensibili, in particolare nelle zone più frequentate da giovani e interessate dal fenomeno della ‘mala... 23 GENNAIO 2026 - FOGGIA, BLITZ ANTIDROGA DEI CARABINIERI: ARRESTATI ANCHE I TOLONESE Aggiornamenti e contenuti dedicati a Alto Impatto Temi più discussi: OPERAZIONE ALTO IMPATTO: IDENTIFICATE PIÙ DI 180 PERSONE, CONTROLLATI 63 VEICOLI E 3 ESERCIZI PUBBLICI.; Controlli ad alto impatto nei quartieri Scopaia e La Leccia; Quasi 500 persone controllate dalla polizia: un fermo e sette multe; Operazioni ‘Alto Impatto’ a Trieste, intensificati i servizi di controllo del territorio. Foggia e Provincia: nel mese di febbraio effettuate 17 operazioni ad Alto Impatto e 64 servizi straordinari di controllo del territorioFoggia e Provincia: nel mese di febbraio effettuate 17 operazioni ad Alto Impatto e 64 servizi straordinari di controllo del territorio. Identificati 17495 soggetti, controllati 8115 veicoli. ilsipontino.net Bitonto, operazione ad alto impatto: 3 arresti, recuperate 7 auto rubateOperazione ad alto impatto a Bitonto: 3 arresti, controlli su 603 persone e 237 veicoli, 7 auto rubate recuperate, sequestri di droga e monopattini. pugliapress.org A febbraio la Polizia di Foggia ha intensificato i controlli ad alto impatto: 17 operazioni, 17.495 persone identificate, 37 arresti e 194 grammi di droga sequestrati https://www.antennasud.com/foggia-la-polizia-intensifica-i-controlli-ad-alto-impatto-sul-territ - facebook.com facebook OPERAZIONE ALTO IMPATTO DELLA POLIZIA A SALERNO: CONTROLLI E DROGA SEQUESTRATA GUARDA IL VIDEO x.com