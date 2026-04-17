A Foggia si apre una discussione urgente sul bilancio comunale, con una perdita stimata di oltre 40 milioni di euro. La situazione mette sotto pressione la gestione dei servizi pubblici e spinge le autorità locali a cercare un accordo per limitare i danni finanziari. La questione riguarda l’impatto di questa perdita sul funzionamento quotidiano della città e sulla stabilità economica del municipio.

Un colpo durissimo al bilancio della città di Foggia rischia di compromettere la gestione dei servizi pubblici essenziali, mentre l’amministrazione locale cerca una via d’uscita diplomatica per evitare un esborso che potrebbe superare i 40 milioni di euro. La Giunta Episcopo ha infatti deciso di cambiare strategia nel complesso contenzioso legato al fallimento della società Amica S.p.A., aprendo ufficialmente le porte a una possibile trattativa transattiva per scongiurare il pagamento di un risarcimento danni di proporzioni mastodontiche. L’impatto finanziario del contenzioso sulla collettività foggiana. Il rischio che grava sulle casse comunali è stato definito come un pericolo di eccezionale gravità per l’equilibrio economico dell’ente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foggia, allarme bilancio: si cerca un accordo per i 40 milioni

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