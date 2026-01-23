Il centrodestra cerca l' accordo sul bilancio ma senza il sindaco l' opposizione non tratta | Venga in aula

Il centrodestra propone una moratoria per l’approvazione del bilancio, evidenziando le difficoltà legate alla prossima tornata elettorale. Tuttavia, l’opposizione ha chiarito che le trattative riprenderanno solo se il sindaco Carlo Masci sarà coinvolto direttamente in aula. La questione rimane aperta, con l’obiettivo di trovare un’intesa che permetta di affrontare l’iter in modo condiviso e responsabile.

Proposta di moratoria dal centrodestra per arrivare ad approvare il bilancio. Impossibile farlo con serenità e nei tempi vista l’incombenza della nuova tornata elettorale, è stato spiegato, ma dalle opposizioni l’apertura alla proposta arriverà soltanto se sarà il sindaco Carlo Masci a portarla.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Votato il bilancio, il centrodestra ritrova l'unità ma senza Forza Italia a cui Frontini approva tutti gli emendamentiDopo il voto sul bilancio, il centrodestra si mostra unito nel Consiglio comunale di Viterbo, segnando un importante passo avanti.

Il Bilancio scatena il dibattito in Aula, l'opposizione: «Mancano visione e progettualità». La maggioranza: «Non è 'Il libro dei sogni'»Il Consiglio comunale di Ancona ha approvato il Bilancio di previsione 2026-2028, suscitando diverse opinioni tra le forze politiche.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Forza Italia divisa a Castello ma cerca l'unità in città: Nel 2027 i Liberali in lista con noi; Mortara, Centrodestra alla ricerca dell’intesa; Elezioni, centrodestra cerca candidato unitario. Lega: Un civico la scelta migliore; Così il vertice di centro destra, l'attesa di Graverini e il sondaggio. Quale ruolo per Comanducci e Gamurrini?.

Afragola, un campo largo affollato e tre anime nel centrodestraUno scenario più fluido che mai. E spore che ancora circolano, dopo l’avvelenata sfiducia al sindaco Antonio Pannone, mandato a casa dai suoi stessi consiglieri ... ilmattino.it

Il centrodestra si ricompatta e cerca la spallata a LissiaSi ricompatta il centrodestra, deciso a marcare stretto l’amministrazione Lissia targata centrosinistra, e anche a cercare una spallata prima della scadenza del mandato. L’avviso arriva da Fratelli ... laprovinciapavese.gelocal.it

Manduria, il centrodestra cerca l’unità: l'appello di "Noi Moderati" x.com

Centrodestra in cerca d’autore, Enna in cerca di futuro https://www.dedalomultimedia.org/notizie/redazionale/31471-centrodestra-in-cerca-dautore-enna-in-cerca-di-futuro.html #enna #politica #elezioni #centrodestra #amministrazione #coalizioni - facebook.com facebook