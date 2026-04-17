Fofana fuori causa per infortunio Per il Lecce ritiro in Veneto per dieci giorni
Il centrocampista del Lecce Sadik Fofana è stato dichiarato fuori causa a causa di un infortunio. La squadra ha deciso di ritirarsi in Veneto per un periodo di dieci giorni, come parte del programma di recupero. Fofana, nato in Togo e con cittadinanza tedesca, rischia di perdere le ultime partite della stagione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società.
LECCE – Finale di stagione a forte rischio per Sadik Fofana, centrocampista originario del Togo con nazionalità tedesca. Nel consueto report post seduta di allenamento, l’Us Lecce ha comunicato che al calciatore è stata riscontrata con una risonanza magnetica una lesione parziale del legamento.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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