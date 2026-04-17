Fofana fuori causa per infortunio Per il Lecce ritiro in Veneto per dieci giorni

Il centrocampista del Lecce Sadik Fofana è stato dichiarato fuori causa a causa di un infortunio. La squadra ha deciso di ritirarsi in Veneto per un periodo di dieci giorni, come parte del programma di recupero. Fofana, nato in Togo e con cittadinanza tedesca, rischia di perdere le ultime partite della stagione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società.