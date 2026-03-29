Il centrocampista ha abbandonato prima del previsto il ritiro della nazionale spagnola a causa di un infortunio. La sua squadra di club, un club di Premier League, ha confermato che potrebbe restare fuori dai campi per un periodo di tempo non precisato. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni o sulla durata prevista dell'assenza del giocatore.

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© Calcionews24.com - Infortunio Zubimendi: il centrocampista lascia il ritiro della Spagna, scatta l’allarme in casa Arsenal. Le condizioni e quanto potrebbe rimanere fuori

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