Focene avviata la piantumazione di nuovi alberi al parco Azzurra Matiddi

Questa mattina a Focene è iniziata la piantumazione di nuovi alberi nel Parco Azzurra Matiddi. Gli operai hanno già portato a termine i primi lavori, preparando il terreno e piantando i primi alberi. L’intervento mira a rendere il parco più bello e accogliente per le famiglie e i residenti della zona. Si tratta di un passo concreto per migliorare gli spazi verdi di Focene e rendere il parco un luogo più vivo e frequentato.

Fiumicino, 10 febbraio 2026 – È stata avviata a Focene la piantumazione di alcuni alberi presso il Parco Azzurra Matiddi, un intervento che segna l'inizio di un percorso di valorizzazione dello spazio verde, con l'obiettivo di migliorare decoro, accoglienza e fruibilità per cittadini e famiglie. L'attività si inserisce in un quadro più ampio di attenzione al parco, che nei prossimi mesi dovrebbe conoscere ulteriori interventi, tra cui l'installazione di nuovi giochi destinati ai più piccoli. Fata: "Restituiamo al parco un ruolo centrale". "E' stata avviata la piantumazione di alcuni alberi presso il Parco Azzurra Matiddi di Focene, un intervento che rappresenta un primo passo verso la valorizzazione e il miglioramento di uno degli spazi verdi del territorio.

