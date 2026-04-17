Flintlock 2026 | quando USA e Italia mettono d’accordo la Libia

Le relazioni tra Stati Uniti e Italia si sono concentrate su una cooperazione riguardante la Libia, un paese che rientra nella sfera di sicurezza mediterranea di entrambi. Recentemente, sono state annunciate iniziative congiunte, che coinvolgono attività militari e accordi di collaborazione, con l’obiettivo di stabilizzare la regione e contrastare attività illegali. La collaborazione si inserisce in un quadro più ampio di interventi internazionali e accordi bilaterali tra i due paesi.

La Libia, che afferisce – o dovrebbe afferire – alla nostra sfera di sicurezza mediterranea, da anni è sostanzialmente spaccata in due, con Tripoli e Tobruk che si sono trovate su posizioni apertamente conflittuali e una panoplia di milizie agli ordini di “signori della guerra” che di volta in volta cambiano schieramento. In questo contesto di instabilità interna si sono inseriti attori internazionali – alcuni apertamente ostili agli interessi europei – per perseguire le proprie finalità strategiche: la Russia è presente in Libia almeno sin dal 2017 in appoggio alle forze del generale Khalifa Haftar leader del Libyan National Army (LNA), il cui centro di potere è a Tobruk, in Cirenaica.🔗 Leggi su It.insideover.com

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