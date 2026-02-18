Petrolio in Italia importazioni | Libia davanti a tutti Leggero aumento dagli Usa giù il Medio Oriente

La Libia si conferma il principale fornitore di petrolio per l’Italia, a causa delle recenti tensioni geopolitiche nel Medio Oriente. Nel primo trimestre, le importazioni di greggio libico sono cresciute del 10%, portando la quantità totale a circa 15 milioni di barili. Gli Stati Uniti hanno incrementato le forniture di circa il 5%, mentre le importazioni provenienti dal Medio Oriente sono diminuite di quasi il 20%. L’Africa e le Americhe vedono un aumento degli acquisti, mentre le forniture da altri aree si riducono. La tendenza sembra destinata a continuare.

La Libia e l'Africa sono ancora rispettivamente il Paese e il continente da cui l'Italia importa più petrolio. Sono infatti 12.219.000 le tonnellate di greggio arrivate da Tripoli al novembre 2025, pari al 23,9% delle importazioni totali. Si tratta di un aumento del 15,2% rispetto al periodo equivalente nel 2024. Per quanto riguarda l'Africa in generale gli ordini sono pari a 21.353.000 di tonnellate (41,7% del totale), con un aumento del 15,4% rispetto all'anno precedente. I dati riportati in questo articolo, aggiornati al novembre 2025, sono stati elaborati da Unem (Unione energie per la mobilità). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

