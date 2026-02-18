Petrolio in Italia importazioni | Libia davanti a tutti Leggero aumento dagli Usa giù il Medio Oriente
La Libia si conferma il principale fornitore di petrolio per l’Italia, a causa delle recenti tensioni geopolitiche nel Medio Oriente. Nel primo trimestre, le importazioni di greggio libico sono cresciute del 10%, portando la quantità totale a circa 15 milioni di barili. Gli Stati Uniti hanno incrementato le forniture di circa il 5%, mentre le importazioni provenienti dal Medio Oriente sono diminuite di quasi il 20%. L’Africa e le Americhe vedono un aumento degli acquisti, mentre le forniture da altri aree si riducono. La tendenza sembra destinata a continuare.
La Libia e l'Africa sono ancora rispettivamente il Paese e il continente da cui l'Italia importa più petrolio. Sono infatti 12.219.000 le tonnellate di greggio arrivate da Tripoli al novembre 2025, pari al 23,9% delle importazioni totali. Si tratta di un aumento del 15,2% rispetto al periodo equivalente nel 2024. Per quanto riguarda l'Africa in generale gli ordini sono pari a 21.353.000 di tonnellate (41,7% del totale), con un aumento del 15,4% rispetto all'anno precedente. I dati riportati in questo articolo, aggiornati al novembre 2025, sono stati elaborati da Unem (Unione energie per la mobilità). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Petrolio in Italia, importazioni: Libia davanti, in calo il greggio dal Medio Oriente
Petrolio in Italia, importazioni: Libia ancora in testa, cala il Medio Oriente. E dal Venezuela...L’Italia continua a importare petrolio da diversi paesi, con la Libia che resta il principale fornitore.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Stop al gas russo, da dove arriva oggi l’energia in Italia e quali forniture aumenteranno; L’Italia è lo snodo per il gas Usa in Europa. Lavoriamo insieme all’autonomia strategica; In Italia la decarbonizzazione è lenta: il nodo irrisolto del gas; Russia, crescita in frenata: il nodo petrolio pesa sul futuro.
L'elenco dei Paesi da cui Roma importa il proprio petrolio. Aumentano gli ordini da Africa e America, diminuiscono dalle altre zoneL'elenco dei Paesi da cui Roma importa il proprio petrolio. Aumentano gli ordini da Africa e America, diminuiscono dalle altre zone ... gazzetta.it
Ecco i Paesi da cui Roma importa il proprio petrolio. In calo gli ordini dal Medio Oriente, in aumento quelli dall'AmericaLa Libia e l'Africa si confermano rispettivamente il Paese e il continente da cui l'Italia importa più petrolio. Sono infatti 11.417.000 le tonnellate di greggio arrivate da Tripoli all'ottobre 2025, ... gazzetta.it
A Ostia Antica è stato trovato il più antico bagno rituale ebraico mai scoperto fuori dal Medio Oriente. Si tratta di una mikvah, una vasca per la purificazione, che conferma la presenza stabile di una comunità ebraica a Ostia già in epoca romana. La scoperta è a facebook
Medio Oriente, 85 paesi (tra cui Italia e UE) condannano l’espansione di #Israele in #Cisgiordania x.com