Piantedosi | L’accordo con gli Usa è del 2009 quando governava chi oggi si indigna

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi difende la presenza degli agenti americani all’interno delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Durante un’informativa alla Camera, Piantedosi ha spiegato che l’accordo con gli Stati Uniti risale al 2009, quando al governo c’era chi oggi si lamenta. Ha inoltre precisato che la presenza dell’Ice non mette in discussione la sovranità italiana, smentendo così le polemiche sollevate in queste settimane.

«La presenza dell’Ice alle Olimpiadi non è una compressione della nostra sovranità». Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso dell’informativa alla Camera sull’ipotesi della presenza di agenti americani dell’Ice durante i prossimi Giochi olimpici di Milano-Cortina. «La cooperazione in questione tra le autorità italiane e l’Homeland Security Investigations risale a un accordo bilaterale del 2009, ratificato con legge nel luglio 2014, quando al Governo c’era quella stessa opposizione che oggi mostra di indignarsi». «Potrei insistere su questa contraddizione, ma non lo faccio perché quella iniziativa del governo dell’epoca fu vantaggiosa in quanto l’accordo bilaterale tra Stati Uniti e Italia sulla cooperazione di polizia nel contrasto ad alcuni delitti particolarmente gravi corrispondeva, e tuttora corrisponde, all’interesse di entrambi i Paesi, e contribuì ad aumentare la sicurezza dell’Italia», ha aggiunto. 🔗 Leggi su Laverita.info

