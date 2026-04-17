Con la fine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si apre una fase di incertezza per il Sud, che ha beneficiato di circa 200 miliardi di euro provenienti dall’Italia, una somma superiore a quella di molti altri paesi europei. La questione centrale riguarda come questa regione possa continuare a svilupparsi senza i fondi specifici del piano, affidandosi a strumenti come la flessibilità e a una gestione condivisa del debito pubblico.

Che ne sarà del Sud ora che il Pnrr va verso la sua fine naturale? Di soldi, l’Italia, ne ha presi più di tutti in Europa, circa 200 miliardi, euro più, euro meno. Certo, i fondi strutturali europei continueranno ad affluire nei prossimi anni, però a due mesi dalla scadenza di quello che fu il Recovery Plan, è lecito domandarsi se una qualche eredità, anche morale e non solo finanziaria, sopravviverà. Di questo si è parlato presso le Gallerie d’Italia a Napoli, in occasione la due giorni della nuova edizione di Agenda Sud 2030, nell’ambito del quale si è svolto l’evento Il Mezzogiorno dopo il Pnrr, promosso dalla Fondazione Merita, in partnership con Cassa depositi e prestiti e con l’ospitalità di Intesa Sanpaolo.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Flessibilità e debito comune. Così il Sud sopravviverà al Pnrr

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