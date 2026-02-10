Macron | appello al debito comune per la Difesa mentre naufraga il caccia di sesta generazione con Berlino Intanto Roma

Emmanuel Macron fa un appello ai paesi europei affinché condividano il debito per finanziare la difesa comune. Nel frattempo, in Europa si complicano i progetti di cooperazione tra Parigi e Berlino, in particolare il caccia di sesta generazione, che sembra destinato a naufragare. La Francia punta a proporre nuove idee economiche nei prossimi incontri, tra cui un vertice sull’industria europea ad Anversa e un altro con i capi di Stato e di governo dei 27 in Belgio. La situazione si fa sempre più intricata.

Parigi, 10 febbraio 2025 - Mentre in Europa scricchiola l’asse franco-tedesco, con il rischio naufragio per il progetto comune di caccia di sesta generazione, e mentre cresce l’intesa tra Germania Italia, il presidente francese Emmanuel Macron ha rilasciato una intervista sulla sua "dottrina economica europea" che intende proporre nelle scadenze delle prossime settimane e mesi, in particolare "ad Anversa al vertice sull'industria europea” e "al prevertice con riunione dei capi di stato e di governo dei 27 sulla competitività europea, giovedì in Belgio". Nell'intervista, rilasciata a Le Monde e altri 6 giornali europei fra i quali Il Sole 24 Ore, Macron lancia un appello a “un debito comune Ue per finanziare difesa e intelligenza artificiale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il presidente francese Emmanuel Macron propone di creare un debito comune europeo per finanziare la difesa e l’intelligenza artificiale.

Negli ultimi anni, le spese per la Difesa hanno raggiunto livelli record, con un incremento significativo dei costi per gli aerei da caccia di sesta generazione.

