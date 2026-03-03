Milazzo | 53 milioni di debito 141 progetti PNRR in gioco

Milazzo si trova ad affrontare una situazione complessa con un debito di 53 milioni di euro e 141 progetti finanziati dal PNRR ancora in corso. La città deve gestire questa eredità finanziaria mentre lavora per completare le iniziative avviate, che coinvolgono diverse aree di intervento. La questione richiede una attenzione particolare per garantire il proseguimento dei progetti e la stabilità economica locale.

Milazzo si trova oggi a un bivio esistenziale, dove il peso di un debito ereditato incontra la necessità di guardare oltre. La città, storicamente legata alla pesca e all'industria pesante, affronta una crisi finanziaria dichiarata nel 2016 che ha lasciato un'eredità di 53 milioni di euro di passività. Sotto la guida del sindaco Pippo Midili, l'amministrazione cerca di trasformare questo peso in una leva per lo sviluppo, puntando su un futuro che richiede coraggio e nuove strategie economiche. Il quadro demografico non aiuta: il saldo naturale del 2024 registra un calo di 155 abitanti, un segnale che si somma alla difficoltà di colmare il vuoto lasciato dal declino industriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

