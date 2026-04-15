Flavio Cobolli liquida Bergs in scioltezza e avanza ai quarti a Monaco

Nel torneo ATP 500 di Monaco di Baviera, Flavio Cobolli ha sconfitto il belga Zizou Bergs con un punteggio di 6-2 6-3, avanzando così ai quarti di finale. La partita si è svolta senza grandi difficoltà per il giocatore italiano, che ha controllato l'incontro dall'inizio alla fine. La vittoria permette a Cobolli di proseguire nel torneo, che si sta svolgendo sulla terra battuta del torneo tedesco.

Stavolta niente di neanche lontanamente somigliante a quella che si definisce lotta: Flavio Cobolli batte con il punteggio di 6-2 6-3 il belga Zizou Bergs e va ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Monaco di Baviera. Basta un’ora e 13 minuti al capitolino per concludere il discorso, e ora potrebbe essere derby con Luciano Darderi, ammesso che questi vada a battere il ceco Vit Kopriva nel match che seguirà questo. Per Cobolli un inizio di partita che viaggia sui binari dell’equilibrio, anche se va subito salvato un game d’apertura da 0-30. Fino al 3-2 tutto secondo i servizi, poi, in quel sesto gioco, un po’ perché l’italiano risponde bene, un po’ per errori grossolani di Bergs, arriva il break che vale il 4-2, confermato senza particolari patemi nel giro di pochi minuti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Flavio Cobolli liquida Bergs in scioltezza e avanza ai quarti a Monaco Notizie correlate Flavio Cobolli, tutto facile contro Bergs a Monaco e quarti di finale assicuratiStavolta niente di neanche lontanamente somigliante a quella che si definisce lotta: Flavio Cobolli batte con il punteggio di 6-2 6-3 il belga Zizou... Leggi anche: LIVE Cobolli-Bergs 6-2 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il belga e vola ai quarti di finale! Tutti gli aggiornamenti Flavio Cobolli, tutto facile contro Bergs a Monaco e quarti di finale assicuratiStavolta niente di neanche lontanamente somigliante a quella che si definisce lotta: Flavio Cobolli batte con il punteggio di 6-2 6-3 il belga Zizou Bergs ... oasport.it ATP 500 Monaco 2026: Cobolli ai quarti, Bergs ko in due setTerza vittoria in quattro confronti con il belga per Cobolli, che si prende con merito un posto nei quarti di finale ... spaziotennis.com