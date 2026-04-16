Flavio Cobolli | Con Sinner in Italia anche raggiungere i quarti in uno Slam sembra la normalità

Flavio Cobolli, giovane talento del tennis italiano, si sta avvicinando alla top ten e ha commentato i progressi dei colleghi nazionali. In particolare, ha sottolineato come la presenza di Sinner in Italia abbia contribuito a rendere più comuni risultati come il raggiungimento dei quarti di finale in un torneo Slam. Cobolli ha anche evidenziato i successi ottenuti dagli altri tennisti italiani negli ultimi mesi.

Flavio Cobolli è una delle stelle del tennis italiano e si sta avvicinando alla top ten. Il giocatore romano elogiando Sinner ha tenuto a rimarcare anche i risultati conseguiti da tutti gli altri tennisti italiani.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Joao Fonseca perde con Alcaraz e fa la differenza con Sinner: “Jannik sembra un robot”Dopo la sconfitta al secondo turno del Miami Open contro Carlos Alcaraz, il giovane brasiliano Joao Fonseca ha spiegato in cosa è diverso il numero... Learner Tien: “Arrivare ai quarti in uno Slam era uno dei miei obiettivi. Con Zverev sarà una grande sfida”Un anno dopo aver stupito il mondo del tennis, approdando al quarto turno degli Australian Open da teenager provenendo dalle qualificazioni, Learner... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sinner affaticato batte Machac in tre set, oggi in campo contro il canadese Aliassime; Cobolli, problema con le racchette a Monte-Carlo: che cosa è successo. VIDEO; Cobolli, bei segnali a Monaco di Baviera: è ai quarti contro Kopriva; Cobolli-Bergs, rivivi l'emozionante duello in Davis. Cobolli e l’effetto Sinner: Con Jannik meno pressione, ma aspettative più alteFlavio Cobolli è stato intervistato ai microfoni di Eurosport Germania dopo la vittoria contro Zizou Bergs all'ATP 500 di Monaco di Baviera ... spaziotennis.com Flavio Cobolli confessa: Riguardo i video della Coppa Davis prima di ogni partitaOgni volta che gioco una partita, la sera prima riguardo il video che ho girato durante la finale di Coppa Davis. Quando rivedo quelle immagini mi vengono ancora i brividi. Abbiamo fatto la storia pe ... tennisworlditalia.com “MI VENGONO ANCORA I BRIVIDI” E a noi con lui… così Flavio Cobolli impegnato nell’ATP 500 di Monaco di Baviera ha ricordato la vittoria in Coppa Davis Una settimana fantastica che ha permesso al tennis italiano di entrare nella leggenda, vincen facebook Dopo #Musetti anche Flavio #Cobolli si esprime sull'effetto #Sinner (a Eurosport Germania) "Ho letto l'intervista in cui Lorenzo diceva che questo ci toglie un po' di pressione perché, con Jannik, abbiamo qualcuno che vince un torneo quasi ogni settimana. È v x.com