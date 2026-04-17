Flavio Cobolli in semifinale a Monaco! Solo 5 game lasciati a Kopriva

Flavio Cobolli ha raggiunto la semifinale all’ATP 500 di Monaco, eliminando il ceco Vit Kopriva con un punteggio di 6-3 6-2. Durante l’incontro, Cobolli ha conquistato solo cinque game contro il suo avversario, dimostrando una netta superiorità. Questa è la terza semifinale che il tennista italiano disputa nel 2026, consolidando la sua presenza nel torneo.

Flavio Cobolli si assicura la terza semifinale del suo 2026. All’ATP 500 di Monaco il numero 3 d’Italia batte con il punteggio di 6-3 6-2 il ceco Vit Kopriva, dimostrandosi decisamente a lui superiore. Adesso, in semifinale, in ogni caso una sfida d’alta scuola contro uno tra Alexander Zverev, il padrone di casa e numero 3 del mondo, e l’argentino Francisco Cerundolo, numero 5 del seeding e ottimo giocatore sul mattone tritato. In una Monaco sulla quale splende il sole, Cobolli si guadagna tre palle break consecutive nel quarto game e alla seconda, dopo uno scambio giocato sull’una e sull’altra diagonale, arriva facilmente sulla palla corta di Kopriva e ottiene il 3-1.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Flavio Cobolli in semifinale a Monaco! Solo 5 game lasciati a Kopriva Notizie correlate Pronostico e quote Flavio Cobolli – Vit Kopriva, Monaco 17-04-2026 ore 11:00Flavio Cobolli e Vit Kopriva apriranno un programma eccellente sul campo centrale del torneo bavarese che prevede, a seguire, anche Zverev –... LIVE Cobolli-Kopriva 6-3, 6-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: terza semifinale stagionale per il romanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FILS NON PRIMA DELLE 16. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cobolli-Bergs, rivivi l'emozionante duello in Davis; Cobolli stende Bergs e vola in semifinale a Monaco di Baviera: ecco chi affronta; Flavio Cobolli: Sinner ci toglie pressione. Raggiungere i quarti degli Slam è considerato normale…; Tennis, Atp Monaco: Flavio Cobolli sfida il ceco Vit Kopriva per un posto in semifinale. Flavio Cobolli in semifinale a Monaco! Solo 5 game lasciati a KoprivaFlavio Cobolli si assicura la terza semifinale del suo 2026. All'ATP 500 di Monaco il numero 3 d'Italia batte con il punteggio di 6-3 6-2 il ceco Vit ... oasport.it Cobolli vola in semifinale a Monaco, nel pomeriggio Musetti in campo a BarcellonaMONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli conquista un posto nelle semifinali del BMW Open, Atp 500 da 2.561.110 euro di scena sui campi in terra rossa dell’Iphitos Tennis Club di Mo ... italpress.com Terza semifinale della stagione per Flavio Cobolli supera facilmente Kopriva e sfiderà Zverev o F. Cerundolo @BMWItalia x.com Terza semifinale della stagione per Flavio Cobolli supera facilmente Kopriva e sfiderà Zverev o F. Cerundolo BMW Italia facebook