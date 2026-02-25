Falerno del Massico Masterclass | al Vivo Lounge un viaggio multisensoriale tra vino arte e musica

Venerdì 27 febbraio, a partire dalle ore 20.30, il Vivo Lounge di Aversa ospiterà la Falerno del Massico Masterclass, un evento esclusivo dedicato a uno dei vini più prestigiosi della storia enologica italiana. Un’esperienza multisensoriale che unirà vino, cibo, arte e musica in un percorso coinvolgente e raffinato. Protagonista della serata sarà il Falerno del Massico di Villa Matilde Avallone, raccontato direttamente da Maria Ida Avallone, cofondatrice dell’azienda, che guiderà gli ospiti in una degustazione d’autore. Il percorso di assaggi comprenderà Mata Rosé, Falerno del Massico Dop nelle versioni bianco e rosso ed Eleusi, espressioni di eccellenza di un territorio unico e di una tradizione vitivinicola millenaria. Un appuntamento pensato per appassionati, intenditori e per chi desidera vivere un’esperienza sensoriale completa, in cui il vino diventa protagonista di un racconto che attraversa cultura, creatività e convivialità. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

