Ex Ilva interpellanza al Governo sull’affidabilità di Flacks Group

"Qual è la valutazione sull'affidabilità industriale, finanziaria e ambientale del soggetto acquirente Flacks Group e quali sono le condizioni a tutela dell'interesse pubblico in caso di ingresso dello Stato nel capitale? Quali tutele ambientali e sanitarie vengono assicurate a cittadini e lavoratori? Come si intende garantire la piena tutela dei livelli occupazionali con prospettive di lavoro stabili e dignitose? Come si vogliono tutelare le imprese creditrici e l'intero indotto? Non si ritiene necessario garantire la massima trasparenza sull'intera operazione di cessione degli stabilimenti ex Ilva di Taranto, Genova, e Novi Ligure, assicurando il coinvolgimento delle istituzioni territoriali, delle parti sociali e delle comunità locali, e salvaguardando l'unitarietà industriale del gruppo, ora Acciaierie d'Italia?".

