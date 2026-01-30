Taranto ex Ilva | via alla trattativa con Flacks Group

Questa mattina il governo ha dato il via ufficiale alla trattativa con Flacks Group per la vendita dell’Ilva di Taranto. I commissari dell’azienda e di Invitalia hanno ricevuto il mandato di avviare le negoziazioni, rispettando tutte le procedure e coinvolgendo i sindacati. La decisione apre una nuova fase per il futuro dello stabilimento, che da anni è al centro di discussioni e tensioni.

Il Mimit affida ai commissari di Ilva e AdI il mandato ad avviare la negoziazione per la cessione del complesso siderurgico, nel rispetto delle procedure e delle consultazioni sindacali.

