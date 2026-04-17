Fiumicino punta sulle scuole | via libera al progetto Scuola & Ambiente

Il Comune di Fiumicino ha approvato il progetto “Scuola & Ambiente”, che mira a coinvolgere le scuole del territorio in attività di sensibilizzazione e tutela ambientale. La decisione arriva in un momento in cui l’amministrazione intende rafforzare le collaborazioni con gli istituti scolastici locali. Il progetto prevede l’organizzazione di percorsi educativi e interventi pratici nelle scuole, con l’obiettivo di promuovere comportamenti sostenibili tra i giovani.

Fiumicino, 17 aprile 2026 – Il Comune di Fiumicino si prepara a promuovere nuove iniziative di educazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole del territorio comunale attraverso il progetto “Scuola & Ambiente – Ciak si protegge l’ambiente”, inserito nell’ambito dell’avviso pubblico regionale dedicato al potenziamento e all’innovazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. La proposta progettuale, elaborata dall’ Area Ambiente e Riserva – Strategia del Territorio e Progettazione – Project Financing – Fondi Strutturali – Agricoltura, Caccia e Pesca, è rivolta alle scuole primarie e secondarie e prevede un concorso di video e cortometraggi a tema ambientale realizzati dagli istituti del territorio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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