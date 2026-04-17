Fiumicino e Anzio 52 studenti in formazione con la Guardia Costiera

A Fiumicino e Anzio, un gruppo di 52 studenti sta completando un percorso di formazione con la Guardia Costiera. La sessione si è svolta anche quest’anno scolastico, coinvolgendo giovani interessati al settore marittimo. La formazione si è tenuta in diverse località e ha previsto attività pratiche e teoriche, con l’obiettivo di avvicinare i partecipanti alle funzioni della Guardia Costiera e alle problematiche legate al mare.

Ardea, 17 aprile 2026 – Si è svolta con successo, anche nell’anno scolastico corrente, l’interessante attività di “Formazione Scuola Lavoro”, oggetto dell’apposita Convenzione stipulata tra la Capitaneria di Porto e l’Istituto di Istruzione Superiore “Pinedo – Colonna” di Roma lo scorso mese di febbraio. L’attività formativa, consistente nel tirocinio e nel percorso di orientamento professionale a favore degli studenti, ha interessato un totale di 52 ragazzi e ragazze — di cui 42 a Fiumicino e 10 ad Anzio — che hanno avuto così la possibilità di assistere, in prima persona, alle diverse attività svolte dalla Guardia Costiera. Tra queste, le...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Giornata del Mare, studenti campani a bordo della Gregoretti con la Guardia CostieraSi sono svolte oggi le celebrazioni della “Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara”, istituita con specifico Decreto Legislativo nel... Guardia Costiera e liceo 'Galilei': accordo per la formazione Scuola-LavoroConvenzione per la formazione Scuola-Lavoro è quella siglata presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Galilei” di Mondragone.