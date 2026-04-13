Guardia Costiera e liceo ' Galilei' | accordo per la formazione Scuola-Lavoro

La Guardia Costiera ha firmato una convenzione con il liceo “Galilei” di Mondragone per la realizzazione di un progetto di formazione Scuola-Lavoro. L’accordo è stato sottoscritto presso l’istituto di istruzione secondaria superiore, coinvolgendo studenti in attività pratiche legate al settore marittimo. La collaborazione prevede l’organizzazione di percorsi formativi e stage, con l’obiettivo di integrare l’esperienza scolastica con il mondo del lavoro.