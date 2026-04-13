Guardia Costiera e liceo ' Galilei' | accordo per la formazione Scuola-Lavoro
La Guardia Costiera ha firmato una convenzione con il liceo “Galilei” di Mondragone per la realizzazione di un progetto di formazione Scuola-Lavoro. L’accordo è stato sottoscritto presso l’istituto di istruzione secondaria superiore, coinvolgendo studenti in attività pratiche legate al settore marittimo. La collaborazione prevede l’organizzazione di percorsi formativi e stage, con l’obiettivo di integrare l’esperienza scolastica con il mondo del lavoro.
Convenzione per la formazione Scuola-Lavoro è quella siglata presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Galilei” di Mondragone.L'accordo ha visto come partecipanti la Guardia Costiera e gli studenti dell’Istituto, in un momento di confronto dedicato alla divulgazione istituzionale.🔗 Leggi su Casertanews.it
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