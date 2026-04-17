Fiumicino 34 libri in dono alla Biblioteca Giulio Regeni per l’inclusione

A Fiumicino, la Biblioteca comunale “Giulio Regeni” ha ricevuto 34 libri in dono. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere l’inclusione, e i volumi sono stati consegnati alla struttura il 17 aprile 2026. La donazione fa parte di un progetto volto ad ampliare la collezione e favorire l’accesso alla cultura per tutti gli utenti.

Fiumicino, 17 aprile 2026 – La Biblioteca comunale “Giulio Regeni” arricchisce il proprio patrimonio librario grazie a un’importante iniziativa dedicata all’inclusività. La Giunta comunale, guidata dal Sindaco Mario Baccini, ha infatti deliberato l’accettazione della donazione, libera e gratuita, di 34 volumi rivolti a bambini e ragazzi con disabilità. L’iniziativa, dal titolo “Sotto lo stesso cielo”, si inserisce in un più ampio progetto di promozione della cultura inclusiva ed è promossa dall’Amministrazione Comunale e da Giovanni Carelli, Vice Segretario Nazionale della confederazione sindacale UGL TA, coordinamento Pari Opportunità....🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Commemorazione: una targa per Giulio Regeni alla biblioteca 'Gronchi'E' stata scoperta martedì 3 marzo, al primo piano della biblioteca ‘Gronchi’, una targa che ricorda Giulio Regeni a dieci anni dalla sua scomparsa. Una targa per Giulio Regeni in bibliotecaÈ stata scoperta, al primo piano della biblioteca Gronchi, una targa che ricorda Giulio Regeni a dieci anni dalla sua scomparsa. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Donazione di libri alla Biblioteca comunale Giulio Regeni. Regeni: Fiumicino gli intitola biblioteca, amava i libri(ANSA) - FIUMICINO, 30 OTT - Fiumicino intitola la Biblioteca comunale a Giulio Regeni, il giovane ricercatore friulano ucciso e trovato morto alla periferia del Cairo il 3 febbraio 2016. Per ... tg24.sky.it Giulio Regeni, a 10 anni dall'omicidio in Egitto, un docufilm ne ripercorre la storiaCi sono due cose che vengono subito in mente davanti a una data, il 25 gennaio, e a un luogo, l’Egitto. Le prime proteste che proprio in quel giorno del 2011 esplosero per le strade del Cairo, ... wired.it