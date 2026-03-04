Commemorazione | una targa per Giulio Regeni alla biblioteca ' Gronchi'

Martedì 3 marzo è stata scoperta alla biblioteca ‘Gronchi’ una targa dedicata a Giulio Regeni. La targa si trova al primo piano dell'edificio e ricorda la sua scomparsa avvenuta dieci anni fa. La cerimonia ha coinvolto alcune persone presenti in biblioteca, che hanno assistito alla scopertura del segnale commemorativo. La targa intende mantenere vivo il ricordo di Regeni tra i frequentatori della biblioteca.

E' stata scoperta martedì 3 marzo, al primo piano della biblioteca ‘Gronchi’, una targa che ricorda Giulio Regeni a dieci anni dalla sua scomparsa. E' raffigurata l'immagine del ricercatore universitario rapito, torturato ed ucciso in Egitto all'inizio del 2016. L'inaugurazione è avvenuta in un luogo simbolico - la biblioteca comunale, luogo molto frequentato dai giovani - e alla breve cerimonia hanno partecipato, oltre al personale bibliotecario, alcuni utenti della struttura. Tra loro anche un ragazzo che, assieme all'assessore alla cultura Francesco Mori, ha materialmente scoperto la targa. “Quella di Regeni è una vicenda - ha ricordato l'assessore Mori - che riguarda la società civile di questo Paese e i diritti di verità e di giustizia di ciascuno di noi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

