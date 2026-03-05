Una targa per Giulio Regeni in biblioteca

Al primo piano della biblioteca Gronchi è stata scoperta una targa dedicata a Giulio Regeni, commemorando il suo ricordo a dieci anni dalla scomparsa. La targa è stata posizionata nello stesso momento in cui si celebra il decimo anniversario della sua scomparsa. La cerimonia si è svolta con la presenza di rappresentanti e cittadini che hanno partecipato all'inaugurazione.

È stata scoperta, al primo piano della biblioteca Gronchi, una targa che ricorda Giulio Regeni a dieci anni dalla sua scomparsa. E' raffigurata l'immagine del ricercatore universitario rapito, torturato ed ucciso in Egitto all'inizio del 2016. L'inaugurazione è avvenuta in un luogo simbolico - la biblioteca comunale, luogo molto frequentato dai giovani - e alla breve cerimonia hanno partecipato, oltre al personale bibliotecario, alcuni utenti della struttura. Tra loro anche un ragazzo che, assieme all'assessore alla cultura Francesco Mori, ha materialmente scoperto la targa. "Quella di Regeni è una vicenda – ha ricordato l'assessore Mori – che riguarda la società civile di questo Paese e i diritti di verità e di giustizia di ciascuno di noi.