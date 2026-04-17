fiumi di soldi per la grancassa pro europa

In un nuovo libro, l’autore analizza come le entrate fiscali vengano distribuite tra varie istituzioni e associazioni. Secondo quanto riportato, somme significative vengono indirizzate verso organizzazioni non governative, case editrici, università e media. Non vengono forniti dettagli sui criteri di assegnazione o sui soggetti beneficiari, ma si evidenzia come una parte dei fondi pubblici venga indirizzata verso enti e settori specifici.

Nel suo libro, Thomas Fazi elenca dettagliatamente come vengono spesi i proventi delle nostre tasse. Una montagna di denaro finisce nelle tasche di Ong, editori, università e media compiacenti. In cambio? Predicare a senso unico quanto è bella l’Unione. Si parla tanto di Europa. Anzi, non c’è giorno che non si dibatta del suo presente e del suo passato, che non se ne rilanci l’azione o se ne individuino le debolezze strutturali. Insomma, tutte cose che da queste parti ben conosciamo essendo tra coloro che, dell’Unione europea, vediamo le ombre e le insufficienze croniche e le raccontiamo quanto meno per bilanciare la retorica europeista che abbonda nel dibattito politico e mediatico.🔗 Leggi su Laverita.info

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