Iran La grancassa mediatica vuole il sangue

Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che le tensioni scoppiate dopo il vertice di Ginevra sono collegate a pressioni straniere e a minacce di sanzioni economiche. Le notizie provenienti dall’Occidente alimentano il timore di un intervento militare, mentre le autorità di Teheran rafforzano le difese lungo i confini. In questo scenario, le indiscrezioni di possibili operazioni militari si fanno sempre più insistenti. La situazione resta calda e rischiosa, con le parti che si preparano a nuove mosse.

Dopo il vertice di Ginevra, che il ministro degli Esteri iraniano ha definito positivo, la grancassa mediatica sull'imminenza di un attacco all'Iran si è alzata al parossismo. A incrementarla l'esortazione del premier polacco, l'iper-atlantista Donald Tusk, ai propri concittadini di fuggire al più presto da Teheran, allarme in linea con diversi report che pronosticano l'attacco per questo fine settimana, cioè prima del prossimo incontro Iran – Usa fissato tra due settimane. Nonostante tutti i media riportino che Trump è ancora indeciso, tale pressione serve a fare dell'attacco una realtà inevitabile, un destino manifesto al quale il presidente non può né deve sottrarsi, pena una catastrofica perdita di immagine.