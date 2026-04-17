Firenze controlli antidroga | spaccia cocaina a Rifredi arrestato 21enne

Durante i controlli antidroga effettuati dalla Polizia di Stato a Firenze, un giovane di 21 anni è stato arrestato per aver smerciato cocaina nella zona di Rifredi. Le forze dell’ordine hanno intercettato e fermato l’individuo durante un’attività di verifica nelle strade del quartiere, trovandolo in possesso di sostanza stupefacente. L’arresto si inserisce in una serie di operazioni volte a contrastare il traffico illecito nella città.

L’attività di osservazione ha consentito di localizzare il veicolo e seguirne i movimenti fino a via Carlo Del Greco, dove il 21enne, cittadino marocchino, è sceso per entrare in un supermercato situato in via Calò. All’interno dell’esercizio commerciale, sotto il costante controllo degli operatori, il giovane ha incontrato un altro uomo e, in un corridoio, ha effettuato una cessione di sostanza stupefacente, consegnando un involucro in cambio di denaro contante. A quel punto è scattato l’intervento: una squadra ha fermato l’acquirente, trovato in possesso di 0,83 grammi di cocaina, mentre un’altra aliquota di personale ha bloccato il 21enne, appena risalito a bordo del veicolo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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