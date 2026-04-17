Firenze celebra il genio locale | l’arte artigiana conquista Piazza Strozzi

A Firenze, Piazza Strozzi ospita dall’17 al 19 aprile l’evento ARTour Il Bello in Piazza, dedicato all’arte artigiana locale. La manifestazione coinvolge artigiani e artisti della regione, che espongono le loro creazioni nel centro storico. L’iniziativa si inserisce nel calendario culturale della città, attirando visitatori e appassionati di arte e artigianato. La tre giorni offre l’opportunità di scoprire lavori realizzati a mano e di ammirare la produzione artistica della zona.

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile, Piazza Strozzi si trasforma nel cuore pulsante della creatività fiorentina con l’appuntamento ARTour Il Bello in Piazza. La mostra mercato, che si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 20:00 per l’intera durata dell’evento, mette in vetrina il meglio del saper fare artigiano attraverso una selezione di maestri e produttori locali. Il valore del contatto diretto tra produzione e territorio. L’iniziativa, che vede la promozione di CNA Firenze Metropolitana insieme alla collaborazione di Regione Toscana, Comune di Firenze, Enegan, Ambiente Impresa, Oltrarno Promuove 2.0 e Artex, non si limita a una semplice esposizione commerciale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Firenze celebra il genio locale: l’arte artigiana conquista Piazza Strozzi Notizie correlate Venezia saluta il Carnevale 2026: Piazza San Marco celebra la Maria, simbolo di arte e tradizione.Venezia ha vissuto il culmine della sua secolare tradizione carnevalesca con una spettacolare serata in Piazza San Marco il 17 febbraio 2026. Firenze accoglie gli studenti americani: il benvenuto a Palazzo Strozzi SacratiFirenze, 4 febbraio 2026 – Firenze ha dato il suo benvenuto agli studenti americani arrivati in Toscana per il semestre universitario appena iniziato. Altri aggiornamenti ARTour torna in Piazza Strozzi: gli artigiani partecipantiDa venerdì 17 a domenica 19 aprile ARTour Il Bello in Piazza torna ad animare Piazza Strozzi con una nuova edizione della mostra mercato dedicata all’artigianato artistico e tradizionale. Dalle 10 all ... nove.firenze.it ARTour a Firenze: artigianato artistico in piazza StrozziDa venerdì 17 a domenica 19 aprile ARTour Il Bello in Piazza torna ad animare Piazza Strozzi con una nuova edizione della mostra mercato dedicata ... gonews.it