Firenze accoglie gli studenti americani | il benvenuto a Palazzo Strozzi Sacrati

Firenze si apre ai giovani americani arrivati per il semestre. Questa mattina, a Palazzo Strozzi Sacrati, gli studenti hanno ricevuto il benvenuto ufficiale. La città si prepara a ospitare centinaia di studenti stranieri che sceglieranno Firenze come punto di partenza per i prossimi mesi di studio.

Firenze, 4 febbraio 2026 – Firenze ha dato il suo benvenuto agli studenti americani arrivati in Toscana per il semestre universitario appena iniziato. L’iniziativa, promossa dalla Regione Toscana e dall’ Association of American College and University Programs in Italy (Aacupi) si è svolta nella serata di ieri, martedì 3 febbraio, nella Sala Pegaso di palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. All’incontro hanno partecipato circa 100 studenti, in rappresentanza dei 42 college e università statunitensi membri di Aacupi presenti a Firenze (52 in totale quelli attivi in Toscana). A fare gli onori di casa il sottosegretario alla presidenza Bernard Dika, che ha portato loro anche i saluti del presidente della Regione Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La mostra a Palazzo Strozzi Sacrati ripropone le opere di Eugenio Miccini, che negli anni Sessanta ha portato avanti una sperimentazione artistica e un impegno critico.

A Firenze si è conclusa il 25 gennaio 2026 la mostra dedicata al Beato Angelico, promossa da Fondazione Palazzo Strozzi, Ministero della Cultura e Museo di San Marco.

