FIPAV celebra 80 anni | arriva il docufilm 80 YEARS – FIPAV ANNIVERSARY

La Federazione Italiana Pallavolo festeggia gli ottant’anni dalla sua fondazione con la produzione di un nuovo docufilm intitolato “80 YEARS – FIPAV ANNIVERSARY”. Il film documenta la storia e le tappe principali di questa organizzazione, che si occupa di promuovere e sviluppare la pallavolo nel paese. La produzione è stata annunciata attraverso una fotografia ufficiale della Federazione, che mostra alcune scene del progetto.

Un nuovo docufilm. Ph. Credit: FIPAV “80 YEARS – FIPAV ANNIVERSARY” è il titolo del nuovo docufilm dedicato agli ottant’anni della Federazione Italiana Pallavolo. La produzione è stata affidata ad AF Project SRL, con soggetto e sceneggiatura di Iacopo Volpi e la regia di Mario Maellaro. Il racconto, in onda nel mese di luglio (data ed emittenti saranno comunicate successivamente), ripercorrerà i momenti più significativi della storia federale attraverso le testimonianze e i ricordi dei protagonisti. Successi, emozioni e traguardi che hanno coinvolto e appassionato, nel corso dei decenni, migliaia di tifosi e praticanti. “80 YEARS – FIPAV ANNIVERSARY” rappresenta l’ultima produzione di un percorso narrativo che la Federazione ha sviluppato negli ultimi anni.🔗 Leggi su 361magazine.com

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