Due nuovi documentari, prodotti integralmente dalla Federazione Italiana Pallavolo, raccontano in modo autentico lo straordinario percorso delle nazionali ai Mondiali 2025. Da una parte si racconta la cavalcata delle azzurre guidate da Julio Velasco, dall’altra quella degli azzurri allenati da Ferdinando De Giorgi, entrambe capaci di inscritto un pezzo di storia nello stesso anno. Le opere nascono dall’esigenza di offrire una prospettiva interna, emozioni inedite e il lavoro quotidiano di gruppo che ha portato a due trionfi iridati consecutivi. Il primo docufilm è dedicato alle azzurre, focalizzandosi su Anna Danesi e sul resto della squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Scopri i nuovi docufilm FIPAV: "Nate per vincere" e "Le mani sul mondo" in arrivo su

