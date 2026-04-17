La Fiorentina ha concluso la propria partecipazione alla Conference League, subendo un'eliminazione che ha segnato la fine del percorso europeo della squadra. Tuttavia, tra le note positive c’è la prestazione di Ndour, che si è distinto come elemento di rilievo nella partita. La squadra di Vanoli ha mostrato alcuni aspetti di gioco, ma non è riuscita a proseguire nel torneo continentale.

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© Calcionews24.com - Fiorentina, Ndour è la nota lieta dell’eliminazione dalla Conference League: quel marchio di fabbrica

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