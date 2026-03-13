Rimonta della Fiorentina in Conference League | Ndour e Gudmundsson decisivi contro il Rakow

Durante gli ottavi di finale della Conference League, il Rakow si porta in vantaggio contro la Fiorentina, che deve quindi impegnarsi al massimo per ribaltare il risultato. Ndour e Gudmundsson sono i protagonisti della rimonta, contribuendo a portare a casa la vittoria per la squadra italiana. La partita si conclude con la Fiorentina che supera il Rakow grazie ai loro interventi decisivi.

Il Rakow passa in vantaggio a sorpresa e la Fiorentina è costretta a fare gli straordinari per vincere la gara d'andata degli ottavi di finale della Conference League.

Ndour e Gudmundsson ribaltano il Raków, la Fiorentina fa sua l’andataFIRENZE – La gara di andata degli ottavi di finale di Conference League sorride alla Fiorentina, che supera per 2-1 i polacchi del Raków Czestochowa...

Conference League: tutti gli accoppiamenti del sorteggio, Fiorentina contro RakowNel pomeriggio dedicato ai sorteggi UEFA a Nyon, è stato definito il quadro degli ottavi di finale della Conference League 2025/26 e l’avversaria...

Gudmundsson al 93', la Fiorentina c'è! Battuto 2-1 il Rakow in rimontaLa Fiorentina supera il Rakow 2-1 in rimonta, nell'andata degli ottavi di finale di Conference League. Viola sotto a inizio ripresa, poi l'immediata reazione col gol di Ndour e la rete della vittoria ... fantacalcio.it

Fiorentina-Rakow 2-1, pagelle: Ndour e Gudmundsson firmano la rimonta viola, Dodò lascia il segnoDue certezze sta maturando la Fiorentina in questa Conference League: la competizione è tutt’altro che facile, e le squadre polacche sono ossi duri da rodere. Lo è stato lo Jagiellonia, lo è stato (e ... sport.virgilio.it

Settore giovanile #Inter, due #derby persi di cortomuso e la pazza rimonta della #Primavera sulla #Fiorentina: i risultati x.com

LA CRONACA La buona prova e poi la rimonta della Fiorentina #WeAreOne #Primavera - facebook.com facebook