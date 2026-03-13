Rimonta della Fiorentina in Conference League | Ndour e Gudmundsson decisivi contro il Rakow
Durante gli ottavi di finale della Conference League, il Rakow si porta in vantaggio contro la Fiorentina, che deve quindi impegnarsi al massimo per ribaltare il risultato. Ndour e Gudmundsson sono i protagonisti della rimonta, contribuendo a portare a casa la vittoria per la squadra italiana. La partita si conclude con la Fiorentina che supera il Rakow grazie ai loro interventi decisivi.
Il Rakow passa in vantaggio a sorpresa e la Fiorentina è costretta a fare gli straordinari per vincere la gara d'andata degli ottavi di finale della Conference League. 🔗 Leggi su Fanpage.it
