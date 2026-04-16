Fiorentina Crystal Palace 2-1 | non riesce l’impresa Gudmundsson e Ndour non bastano! Viola eliminata dalla Conference League

La Fiorentina è stata eliminata dalla Conference League dopo aver perso 2-1 contro il Crystal Palace. Non sono bastati i gol di Gudmundsson e Ndour, e la squadra toscana ha concluso il percorso nel torneo con questa sconfitta. La partita si è svolta in modo deciso con azioni e occasioni che hanno portato alla vittoria degli ospiti. Nella cronaca si sono registrati momenti di pressione e azioni offensive da entrambe le squadre.

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