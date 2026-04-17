Fiorentina-Crystal Palace 2-1 highlights | Ndour da lontano

La Fiorentina ha battuto il Crystal Palace 2-1 nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. La squadra inglese era passata in vantaggio con Sarr, ma è stata rimontata grazie a un rigore di Gudmundsson e a un gol da fuori area di Ndour. Nonostante la vittoria, il Crystal Palace ha passato il turno grazie al risultato di 3-0 ottenuto nella partita di andata.

Gli highlights della vittoria per 2-1 della Fiorentina sul Crystal Palace nel ritorno dei quarti di finale di Conference League: gli inglesi, avanti con Sarr ma rimontati dal rigore di Gudmundsson e dal gol da fuori di Ndour, passano il turno per via del 3-0 dell'andata.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fiorentina-Crystal Palace 2-1, highlights: Ndour da lontano Notizie correlate DIRETTA / Fiorentina-Crystal Palace 2-1, Ndour accorcia le distanzeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA69' Doppio cambio nella Fiorentina: escono Comuzzo e Gosens, entrano Kouadio e Balbo. Fiorentina Crystal Palace 2-1 LIVE: segna Ndour, la Viola ora ci crede!Lewandowski, l’agente Pini Zahavi è atteso a breve in Italia: Juventus e Milan alla finestra, arrivano novità importanti sul suo futuro Mercato... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fiorentina-Crystal Palace 2-1, le pagelle dei quarti di ritorno di Conference League; Fiorentina-Crystal Palace 2-1, pagelle: Ndour entra e decide, Piccoli anonimo; Crystal Palace - Fiorentina (3-0) Conference League 2025; Crystal Palace-Fiorentina, oggi quarti Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla. Fiorentina-Crystal Palace 2-1, gol e highlights: viola fuori ai quarti di ConferenceLeggi su Sky Sport l'articolo Fiorentina-Crystal Palace 2-1, gol e highlights: viola fuori ai quarti di Conference ... sport.sky.it Fiorentina-Crystal Palace 2-1: il tabellino della garaEcco di seguito il tabellino della gara: Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo (70' Kouadio), Pongracic, Ranieri; Harrison, Fagioli (46' Ndour),. tuttomercatoweb.com La Fiorentina vince 2-1 con il Crystal Palace nel ritorno dei quarti di finale di Conference League, ma non basta dopo lo 0-3 dell'andata. facebook Conference, gli highlights e le pagelle di Fiorentina-Crystal Palace #SkySport #UECL #SkyUECL #Fiorentina x.com