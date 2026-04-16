DIRETTA Fiorentina-Crystal Palace 2-1 Ndour accorcia le distanze

Nella partita tra Fiorentina e Crystal Palace, terminata con il risultato di 2-1, Ndour ha segnato un gol che ha ridotto le distanze. Al minuto 69, la Fiorentina ha effettuato due sostituzioni: sono usciti Comuzzo e Gosens, mentre sono entrati Kouadio e Balbo. La partita è stata aggiornata in tempo reale con queste modifiche in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA69' Doppio cambio nella Fiorentina: escono Comuzzo e Gosens, entrano Kouadio e Balbo.68' Bella apertura di Piccoli per la corsa di Harrison, che però calcia troppo debolmente col destro. 66' Altra bella giocata di Solomon in mezzo al campo, Riad lo stende in.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Fiorentina Crystal Palace 2-1 LIVE: segna Ndour, la Viola ora ci crede!Lewandowski, l’agente Pini Zahavi è atteso a breve in Italia: Juventus e Milan alla finestra, arrivano novità importanti sul suo futuro Mercato... DIRETTA / Fiorentina-Cagliari 1-2, Brescianini accorcia le distanzeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA75' Solomon sterza e allarga a destra su Dodo, cross basso verso il secondo palo girato in rete dal... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Crystal Palace-Fiorentina, dove vedere i quarti di Conference League in tv e streaming; Dove vedere Fiorentina-Crystal Palace, il tennis e tutto lo sport in tv del 16 aprile 2026; Crystal Palace - Fiorentina (3-0) Conference League 2025; Dove vedere Crystal Palace-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Fiorentina-Crystal Palace, il risultato in diretta LIVE8' - Insiste il Crystal Palace con Yeremi Pino che, servito al limite dell'area di rigore sulla sinistra, prova ad accentrarsi e calcia con il destro. Conclusione deviata dalla difesa della Fiorentina ... sport.sky.it Fiorentina-Crystal Palace: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Conference LeagueAl Franchi la Viola di Paolo Vanoli è chiamata a compiere una vera e propria impresa: per andare ai quarti serve ribaltare il 3-0 dell'andata ... tuttosport.com La formazione ufficiale della Fiorentina contro il Crystal Palace facebook Partecipa all’asta di @MatchWornShirt per aggiudicarti la maglia indossata in Fiorentina-Crystal Palace l.mws.com/7mvRj2 #forzaviola #fiorentina #uecl x.com