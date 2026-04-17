Fiorentina – Crystal Palace 2-1 2-4 complessivo | Glasner elogia la resilienza degli Eagles

La Fiorentina ha vinto 2-1 contro il Crystal Palace nella sfida di ritorno, ma il risultato complessivo è stato di 2-4 a favore degli Eagles. Dopo la partita, l’allenatore del Palace ha commentato la loro tenacia durante l’incontro. La squadra inglese si prepara ora per affrontare lo Shakhtar Donetsk nelle semifinali di questa competizione europea.

2026-04-17 00:23:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Palace affronterà lo Shakhtar Donetsk nelle semifinali. Oliver Glasner ha elogiato la resilienza del Crystal Palace dopo essersi assicurato un posto nelle semifinali della Conference League nonostante la sconfitta per 2-1 in casa della Fiorentina al ritorno dei quarti di finale. Il Palace si è recato a Firenze con un vantaggio di 3-0 dall’andata e il pareggio sembrava essere finito dopo che Ismaila Sarr aveva portato in vantaggio i rossoneri quella notte portandoli sul 4-0 complessivo al 17?. Ma Albert Gudmundsson ha pareggiato dal dischetto dopo un fallo di Jaydee Canvot, con il ritiro di Adam Wharton per infortunio che ha fornito ulteriori problemi al Palace.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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