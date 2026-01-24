Ancora una truffa del finto carabiniere | anziana salvata dopo bonifico da 25 mila euro

Una donna di 65 anni è stata vittima di una truffa online attraverso il metodo del “finto carabiniere”. Fortunatamente, i carabinieri di Rapallo sono intervenuti in tempo, evitando che la vittima perdesse 25 mila euro con un bonifico. Questo episodio evidenzia l’importanza di rimanere vigili e di verificare sempre le richieste di denaro provenienti da presunti ufficiali delle forze dell’ordine.

I carabinieri della stazione di Rapallo hanno sventato un tentativo di truffa ai danni di una donna di 65 anni, messo in atto con il cosiddetto metodo del "finto carabiniere". Determinante è stata la denuncia della vittima e la rapidità dell'intervento dei militari.

