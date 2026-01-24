Roma | truffa anziana con tecnica finto carabiniere arrestato 24enne

Un giovane di 24 anni, senza precedenti penali, è stato arrestato a Roma dai carabinieri nel quartiere Trieste. L’uomo è responsabile di aver truffato un’anziana di 82 anni, adottando la tecnica del finto carabiniere. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare il sospettato e di prevenire ulteriori episodi.

Un uomo di 24 anni, originario di Napoli e senza precedenti penali, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri nel quartiere Trieste di Roma per aver truffato un'anziana di 82 anni utilizzando la tecnica del finto carabiniere. L'operazione è scattata dopo che i militari della stazione di Roma Viale Libia, nei pressi della caserma di via San Siricio, hanno notato l'uomo in evidente stato di agitazione mentre era al telefono con persone che si spacciavano per carabinieri della stazione di Roma Macao. Gli interlocutori avevano già contattato la suocera dell'arrestato, la quale risiede in via di Priscilla, intimandole di recarsi al più presto presso un comando dei carabinieri a causa di presunti coinvolgimenti in una rapina commessa con il suo veicolo.

