Finti articoli di lusso | sequestrati 700mila articoli e 1,5 km di tessuti irregolari

Un'operazione condotta nelle ultime ore ha portato al sequestro di circa 700.000 articoli di lusso contraffatti, tra cui capi, accessori e altri prodotti con marchi falsificati di marchi noti. Insieme ai capi sono stati sequestrati anche oltre un chilometro e mezzo di tessuti irregolari destinati probabilmente alla produzione di ulteriori articoli contraffatti. L’attività si è conclusa con il sequestro di merce non conforme alle normative vigenti.

Rimini, 17 aprile 2026 – Il risultato dell’operazione è un maxi sequestro: circa 700mila articoli con marchi contraffatti dei brand più noti del lusso sono finiti sotto chiave, insieme a oltre un chilometro e mezzo di tessuti. Capi apparentemente di qualità, venduti come prodotti “di livello”, ma in realtà realizzati con materiali scadenti. In molti casi si trattava di fibre sintetiche spacciate per pregiate, con etichette studiate per trarre in inganno il cliente. Non si parla quindi solo di merce falsa nel senso classico, ma anche di prodotti costruiti per sembrare ciò che non sono. Un sistema che punta tutto sull’apparenza, sfruttando il richiamo dei grandi marchi e la difficoltà, per chi compra, di distinguere a colpo d’occhio un capo autentico da uno contraffatto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Finti articoli di lusso: sequestrati 700mila articoli e 1,5 km di tessuti irregolari Notizie correlate Controlli nei negozi di souvenir, sequestrati 600 articoli irregolariA Venezia proseguono le verifiche da parte del Nucleo attività produttive della polizia locale. Carnevale alle porte, scattano i controlli della guardia di finanza: sequestrati 11 mila articoli irregolariTra i prodotti ritirati dalla vendita in un'attività di Gravina, figurano accessori e gadget per maschere, oltre a costumi destinati ai bambini,... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Si fingevano clienti per rubare profumi di lusso; Stretta sui finti prodotti artigianali: controlli e sanzioni fino a 25 mila euro; Falsi e truffe, maxi blitz della Guardia di Finanza: sequestrati milioni di prodotti illegali; Fatture false e finti crediti nel settore del mobile imbottito: sequestro da 3 milioni di euro a un'azienda. Rimini, un chilometro e mezzo di tessuti falsi e 700.000 articoli contraffatti: maxi-sequestro della Finanza - facebook.com facebook