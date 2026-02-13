Controlli nei negozi di souvenir sequestrati 600 articoli irregolari

Durante i controlli nei negozi di souvenir di Venezia, la polizia locale ha sequestrato 600 articoli irregolari, tra cui maschere, gondole in miniatura e magliette con marchi falsificati, per contrastare la vendita di prodotti contraffatti che danneggiano il settore turistico e il commercio locale.

A Venezia proseguono le verifiche da parte del Nucleo attività produttive della polizia locale. «Proteggiamo le botteghe storiche e la qualità dell’offerta» Le ispezioni periodiche della polizia locale di Venezia si sono concentrate, in questi giorni, nei negozi di souvenir tra i sestieri di San Marco e San Polo. A eseguirle è il personale del Nucleo attività produttive, impegnato nella verifica del rispetto delle norme sul commercio e sulla regolarità degli articoli in vendita. Il risultato più rilevante, nei giorni del Carnevale, è stato il sequestro amministrativo di 600 prodotti privi delle informazioni obbligatorie per legge: mancavano l'etichettatura e le indicazioni sulla provenienza, la composizione e le istruzioni d'uso.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su controlli negozi

La guardia di finanza di Catania ha sequestrato oltre 11 mila articoli di Carnevale irregolari.

La Guardia di Finanza ha effettuato un’operazione in cinque negozi cinesi, sequestrando circa 18.

Ultime notizie su controlli negozi

Argomenti discussi: Controlli in un negozio di frutta e verdura, scoperti sei lavoratori in nero; Controlli dei Carabinieri in negozi di alimentari e bar: quasi un lavoratore su due era in nero; La Finanza sequestra 24mila articoli di Carnevale nei negozi. Erano pericolosi; Controlli dei carabinieri nei negozi del Vco: 21 lavoratori irregolari e multe per 80 mila euro.

La Finanza sequestra 24mila articoli di Carnevale nei negozi. Erano pericolosiL’operazione dei finanzieri di Pesaro e Urbino rientra nei controlli intensificati in vista delle feste carnevalesche, con particolare attenzione alla kermesse di Fano, evento noto a livello nazionale ... msn.com

Stretta sui reati: controlli interforze in strada e nei negoziAll’operazione ha preso parte personale della polizia di Stato, anche con unità cinofile, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della polizia locale ... ciociariaoggi.it

La finanza è arrivata al magazzino dopo i controlli in un negozio all'Esquilino. Scovati anche prodotti di bigiotteria pericolosi - facebook.com facebook