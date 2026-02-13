Controlli nei negozi di souvenir sequestrati 600 articoli irregolari
Durante i controlli nei negozi di souvenir di Venezia, la polizia locale ha sequestrato 600 articoli irregolari, tra cui maschere, gondole in miniatura e magliette con marchi falsificati, per contrastare la vendita di prodotti contraffatti che danneggiano il settore turistico e il commercio locale.
A Venezia proseguono le verifiche da parte del Nucleo attività produttive della polizia locale. «Proteggiamo le botteghe storiche e la qualità dell’offerta» Le ispezioni periodiche della polizia locale di Venezia si sono concentrate, in questi giorni, nei negozi di souvenir tra i sestieri di San Marco e San Polo. A eseguirle è il personale del Nucleo attività produttive, impegnato nella verifica del rispetto delle norme sul commercio e sulla regolarità degli articoli in vendita. Il risultato più rilevante, nei giorni del Carnevale, è stato il sequestro amministrativo di 600 prodotti privi delle informazioni obbligatorie per legge: mancavano l'etichettatura e le indicazioni sulla provenienza, la composizione e le istruzioni d'uso.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
