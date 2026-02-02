Carnevale alle porte scattano i controlli della guardia di finanza | sequestrati 11 mila articoli irregolari

La guardia di finanza di Catania ha sequestrato oltre 11 mila articoli di Carnevale irregolari. Durante un controllo nel territorio, le forze dell’ordine hanno fermato un grosso carico di prodotti che non rispettavano le norme di sicurezza. La scoperta arriva in vista delle festività, quando il mercato si riempie di maschere, coriandoli e decorazioni. Le autorità avvertono i commercianti e i consumatori: attenzione agli articoli non conformi, meglio comprare in negozi affidabili.

Tra i prodotti ritirati dalla vendita in un'attività di Gravina, figurano accessori e gadget per maschere, oltre a costumi destinati ai bambini, ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori Oltre 11 mila articoli di Carnevale non conformi alle normative sulla sicurezza dei consumatori sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Catania nel corso di un'operazione di controllo economico del territorio. I finanzieri del comando provinciale etneo hanno riscontrato numerose irregolarità relative alla mancanza delle indicazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo, tra cui le informazioni sul luogo di origine, sul produttore o importatore, nonché le istruzioni, le precauzioni d'uso e la destinazione del prodotto.

