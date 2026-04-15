Fenomeno urban climbing Scalano il Duomo di notte Due ragazzi denunciati

Due giovani sono stati denunciati dopo aver praticato urban climbing sul Duomo di Como. La notte precedente, si sono arrampicati lungo una grondaia vicino al Broletto, raggiungendo il tetto dell’edificio. Da lì, hanno scalato la cupola principale e quella più piccola, fino a raggiungere la croce in ferro che si trova sulla sommità. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto al mattino seguente, dopo aver notato le tracce dell’ascensione.

Si sono arrampicati lungo una grondaia che costeggia il Broletto, all’alba di domenica, per poi raggiungere il tetto del Duomo di Como, scalare la grande cupola, salire sulla quella più piccola e arrivare fino alla croce in ferro che sovrasta l’edificio. Issandosi in piedi, senza appigli, a 75 metri di altezza, su un vuoto che abbraccia l’intera città. Una sfida portata a termine da un diciottenne bresciano e un diciassettenne di Milano, che si sono filmati con un drone, e hanno scattato foto mozzafiato sullo sfondo del cielo che man mano si rischiarava. Poi sono scesi, seguendo lo stesso percorso, camminando su cornicioni a strapiombo sul vuoto, fino alla Torre del Broletto per poi scivolare lungo la grondaia fino a terra.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fenomeno urban climbing. Scalano il Duomo di notte. Due ragazzi denunciati Camminano sul tetto del Duomo per far volare il drone: paura a Como, denunciati due giovanissimiMomenti di tensione nel cuore di Como nella mattinata di domenica, quando una turista polacca ha contattato la polizia segnalando la presenza di due... Nell'auto con stupefacente e due coltelli a serramanico, denunciati due ragazziI carabinieri della Stazione di San Valentino in Abruzzo Citeriore, unitamente a quelli di Caramanico, Terme hanno controllato un’automobile di...