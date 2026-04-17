Finlandia e Svezia | arriva il treno che rompe l’isolamento europeo

Tra la prossima estate e l’inizio della stagione estiva, entrerà in funzione una nuova linea ferroviaria che collegherà la Finlandia alla Svezia, rappresentando il primo collegamento diretto via treno tra la Finlandia e il resto dell’Europa continentale. Questa infrastruttura permetterà di attraversare il Mar Baltico con i mezzi pubblici, senza bisogno di utilizzare altri mezzi di trasporto. La linea è stata inaugurata ufficialmente e sarà operativa a breve.

Un’infrastruttura ferroviaria che collegherà la Finlandia alla Svezia entrerà in funzione nel corso della prossima stagione estiva, segnando il primo contatto via rotaia tra la Finlandia e l’Europa continentale. Il progetto, che punta a inaugurare il servizio già verso giugno, trasformerà radicalmente i collegamenti nel nord del Golfo di Botnia, permettendo di superare l’attuale isolamento ferroviario delle città di confine. Fino ad oggi, gli spostamenti tra le località di Haparanda e Tornio sono stati vincolati esclusivamente all’uso di mezzi su gomma o veicoli privati. Nonostante esista una linea che unisce questi due centri, un ostacolo tecnico derivante dalle dinamiche storiche del XIX secolo, quando la Finlandia faceva parte dell’Impero russo, ha sempre impedito l’uso dei treni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Finlandia e Svezia: arriva il treno che rompe l’isolamento europeo Notizie correlate App VINCE, così Finlandia e Svezia puntano a migliorare l’integrazione dei migrantiRoma, 23 febbraio 2026 – In molti Paesi europei orientarsi tra sanità, scuola, lavoro e diritti sociali resta complesso per chi arriva da fuori. Hockey ghiaccio: la Finlandia batte nettamente la Svezia alle Olimpiadi 2026In contemporanea alla gara che ha visto l’Italia sfidare la Slovacchia, il Gruppo B del torneo maschile di hockey su ghiaccio ha visto alle Olimpiadi... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Finlandia, al via quest’estate la tanto attesa linea per la Svezia; Finlandia e Svezia verso una svolta storica: quest’estate il primo collegamento ferroviario; Svezia: la vergognosa guerra contro i lupi; Il Parlamento UE accende il confronto sul bilancio comune: chiesti 200 miliardi di euro in più. Finlandia e Svezia collegate per la prima volta in treno: il viaggio UE più lungoCon l’apertura, quest’estate, del collegamento ferroviario di frontiera, nascerà probabilmente il viaggio in treno più lungo oggi possibile nell’UE. View on euronews ... msn.com La Finlandia offre un soggiorno tra i suoi laghi a chi rinuncia a portarsi smartphone e computer, per assaporare la natura. Ma chi di noi, genitori e figli, ce la farebbe facebook