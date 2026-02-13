Hockey ghiaccio | la Finlandia batte nettamente la Svezia alle Olimpiadi 2026

La Finlandia ha vinto con forza contro la Svezia nel torneo di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita si è svolta mentre l’Italia affrontava la Slovacchia, attirando l’attenzione di molti appassionati. La nazionale finlandese ha dominato il match fin dall’inizio, segnando diversi gol e dimostrando grande solidità difensiva. Questa vittoria rafforza la posizione della Finlandia nel Gruppo B e accende l’entusiasmo tra i tifosi che sperano in una corsa fino alle fasi finali.

In contemporanea alla gara che ha visto l'Italia sfidare la Slovacchia, il Gruppo B del torneo maschile di hockey su ghiaccio ha visto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sfidarsi le altre due squadre all'interno della pool, ossia Svezia e Finlandia. Ecco come sono andate le cose in questo confronto tutto nordeuropeo fra "Vicine di casa", vinto dai finlandesi 4-1. LA CRONACA. La partita inizia con la Svezia in pressione a compiere diversi tiri verso la porta, ma all'8? è la Finlandia a passare con Matinpalo, con la rete che vale l'1-0. I finnici sfruttano il vantaggio per incrementare il ritmo e trovare il 2-0 al quarto d'ora del primo periodo.