App VINCE così Finlandia e Svezia puntano a migliorare l’integrazione dei migranti

Il diffondersi dell’app VINCE è la causa che spinge Finlandia e Svezia a sviluppare nuove strategie per facilitare l’integrazione dei migranti. Queste nazioni puntano a semplificare l’accesso a servizi come sanità, formazione e occupazione, rendendo più facile per gli stranieri inserirsi nel tessuto sociale. L’obiettivo è offrire supporto concreto a chi si confronta con le difficoltà di adattamento. Entrambi i paesi stanno investendo risorse per migliorare questa fase cruciale.

Roma, 23 febbraio 2026 – In molti Paesi europei orientarsi tra sanità, scuola, lavoro e diritti sociali resta complesso per chi arriva da fuori. Le informazioni sono frammentate, spesso disponibili solo nella lingua locale. Chi vive lontano dalle grandi città o deve conciliare lavoro, famiglia o problemi di salute incontra ulteriori ostacoli. Questo rallenta i percorsi di integrazione e aumenta il rischio di esclusione sociale. Per rispondere a questo divario nasce VINCE - Virtual Integration Home, un progetto triennale (2023-2026) sviluppato congiuntamente da Finlandia e Svezia e finanziato dall'Unione europea.